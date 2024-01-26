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Futbol'da Kıbrıs Kupası kuraları çekildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu
Futbol'da Kıbrıs Kupası kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.

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