Futbol'da Kıbrıs Kupası kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.
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