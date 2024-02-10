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Futbolda mavi kart uygulaması nedir?

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Futbolda devrim olarak nitelendirilen uygulama hayata geçerse mavi kart gören futbolcular 10 dakika boyunca oyun dışında kalacak.
Futbolda mavi kart uygulaması nedir?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlar sırasında disiplinsizlikle başa çıkmak için mavi kartı test etmeyi düşünüyor. Bu kart, futbolcuları 10 dakika boyunca oyun dışında bırakacak. 

Kırmızı ve sarı kartın arasında bir yerde olan mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde, hakeme itirazda ve kaba davranışlarda kullanılabileceği belirtiliyor. 

Mavi kartlar sarı karta eşdeğer, bu nedenle bir oyuncu iki mavi veya bir mavi ve bir sarı kart görürse, kırmızı kartla oyundan atılır.

IFAB, bu uygulamayı sahalarda artan kavgalarla mücadele etmek için getirmek istiyor. 

IFAB Genel Müdürü Lukas Brud, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi. 

Premier Lig şu ana kadar mavi kartın ilk olarak sporun alt seviyelerinde test edileceğini doğruladı.

FIFA ve UEFA sıcak bakmıyor

Futbolun uluslararası yönetim organı FIFA, büyük müsabakaları denemelere dahil etmenin "erken" olacağını kaydetti. 

Fifa, X'te yayınladığı bir yazıda: "Bu tür denemeler, eğer uygulanacaksa, alt seviyelerde sorumlu bir şekilde test edilmekle sınırlı olmalıdır" dedi. 

UEFA da bu yazki Avrupa Şampiyonası ya da Şampiyonlar Ligi'nde uygulamayı başlatma fikrine destek vermedi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, uygulamayı "futbolun ölümü" olarak tanımladı. 

Tottenham menajeri Ange Postecoglou, "Tüm bu fikri çöpe atın, unutun gitsin. Neden oyuna müdahale etmeye devam ettiklerini anlamıyorum" diyerek fikri eleştirdi.

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