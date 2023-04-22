Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçının devre arasında oyundan çıkan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin sağlık durumu açıklandı.
Karagümrük ile oynayacağı maçın çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, antrenman haberinin içerisinde Icardi detayına da yer vererek, “Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi” açıklaması yapıldı.
Bu sezon 17 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, 13 gol atıp 7 asist yaptı.
KARAGÜMRÜK TAKTİĞİ ÇALIŞTI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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