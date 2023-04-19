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Galatasaray’ın şampiyonluk yolu! 18 maçta 17 galibiyet

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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yaptığı son 18 maçın 17'sini kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Galatasaray’ın şampiyonluk yolu! 18 maçta 17 galibiyet

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerliyor.

Ligde 29 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 66 puanla bitiren sarı-kırmızılılar, 30. haftada Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Rakibini 4-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a, sarı-lacivertlilerle arasındaki farkı ise maç fazlasıyla 9'a yükseltti.

Sezona yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla giren "Cimbom" için ilk 11 hafta istediği gibi geçmedi. Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8. sırada yer buldu.

Ligin 11. haftasındaki 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçından sonra yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 karşılaşmanın sadece 1'inde puan kaybı yaşadı.

Bu süreçte biri hükmen olmak üzere 17 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, en yakın rakibi ile maç fazlasıyla da olsa 9 puanlık fark yakaladı.

LİGİN İLK YARISINDAKİ AYNI SÜRECİ İKİNCİ YARIDA TEK KAYIPLA GEÇTİ

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, dalgalı bir grafik çizdiği ilk 11 haftada yaşadığı puan kayıplarını ikinci yarıda telafi etti.

Süper Lig'in ilk 11 haftasında yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, aynı takımlarla ikinci yarıda yaptığı maçlarda 9 galibiyet, 1 yenilgi gördü.

İlk yarıda ilk 11 hafta sonunda 12 gol atıp, 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda aynı takımlarla yaptığı maçlarda 28 gol kaydedip, sadece 7 gol yedi.

KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın Süper Lig'de 7 maçı kaldı.

Ligde 30. haftayı geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftada 7 maç yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 32. haftada derbide Beşiktaş deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, ardından iç sahada Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıktıktan sonra 35. haftada Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Kalan 7 maçlık süreçte sadece 1 kez İstanbul dışına seyahat edecek Galatasaray, 36. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Ankara dönüşünde kendisi ve rakibi Fenerbahçe için sezonun son müsabakasına 37. haftadaki derbide Nef Stadı'nda çıkacak. Galatasaray, sezonu depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçından hükmen galibiyet alarak tamamlayacak.

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