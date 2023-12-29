Turkcell Süper Kupa Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.

TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

TFF Twitter’da topa tutuldu, kulüplere de maça çıkmama çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı.

Nihai karar beklenirken aynı zamanda Fenerbahçe yönetecisi gazeteci Uğur Dündar, her iki takımın ortak duruşu ve TFF’nin girişimi sonucunda maç öncesindeki seremonide İstiklal Marşı okunacağını ve karşılaşmanın öyle başlayacağını duyurdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan da “Maça çıkmak istiyoruz” dedi.

Ancak Fenerbahçe’nin ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ ve Galatasaray’ın ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına izin çıkmadı.

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF yetkilileriyle bir araya geldi. Koç, buluşması öncesi, “Neler olacağını bilmiyoruz, çağırdılar biz de geldik” dedi.