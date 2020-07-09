Gana'da Covid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 22 bin 822'ye yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 320 binden fazla Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 854 artarak 22 bin 822'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle toplam 129 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 bin 564 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.

Gana Anayasa Mahkemesinde tespit edilen 7 Covid-19 vakasının ardından mahkeme çalışmalarına 2 ay ara verdi.

Ülkede başkent Akra 12 bin 560, Ashanti 4 bin 824, Western 2 bin 45 ve Central 1064 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Covid-19 vaka sayısı 480 bini aşarken, 11 bin 407 kişi hayatını kaybetti.