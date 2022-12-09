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Gardiyanoğlu: Nereye Aday Olduğumu Biliyorum, Enkaz Edebiyatı Yapmayacağım

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Gardiyanoğlu Borçsuz LTB Yaratacağının Sözünü Verdi
Gardiyanoğlu: Nereye Aday Olduğumu Biliyorum, Enkaz Edebiyatı Yapmayacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa belediye başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Gardiyanoğlu, Lefkoşalılar’ın belediyeye ilişkin yaşadıkları sorunlarını ve hizmet taleplerini dinledi.

Halka hitaben bir de konuşma yapan Gardiyanoğlu, bazı adayların propaganda sürecindeki “erken seçime gidip iktidara geleceğiz ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini elinden alacağız” söylemlerini eleştirdi.

Bu söylemlere yönelik “hadi o zaman çıkın karşımıza da görelim” diyen Gardiyanoğlu, “bir yerel seçimi bile milli davaya çekiyorlarsa keyifleri bilir, Halep oradaysa arşın da buradadır” dedi.

Adaylardan birisinin Brüksel’e giderek video çektiğini anımsatan Gardiyanoğlu, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kaderi oraya mı kaldı” diye sordu.

Kendisinin de Avrupa Birliği yetkilileriyle Lefkoşa için planladığı projelere ilişkin görüşme yaptığını ifade eden Gardiyanoğlu, ancak ilk olarak Anavatan Türkiye’nin kapısını çaldığını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman ayağımız taşa takılsa, ne zaman kalbimiz ağrısa yardımıza ilk Anavatan Türkiyemiz gelir” dedi.

Lefkoşa İmar Planı’nın hayata geçirileceğini en başından beridir net bir şekilde ortaya koyan tek aday olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “projeleri olan ve bu projelerle ilgili tarih veren tek biziz” vurgusu yaptı.

Gardiyanoğlu, mevcut başkanın belediyenin borcuna ilişkin gerçekleri söylemediğini ifade ederek, sekiz buçuk yıllık sürede sadece iki projenin hayata geçirilmesini eleştirdi.

Belediyenin toplam 334 milyon TL olan borcunu iki buçuk yılda sıfırlayacağını dile getiren Gardiyanoğlu, borçsuz bir LTB yaratacağının sözünü verdi.

“hala eleştirdikleri Cemal Bulutoğluları zamanında alınan çöp kamyonlarını kullanıyorlar” diyen Gardiyanoğlu, ilk 6 ayda tüm araç filosunu yenileyeceğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat’ın sorunlarını iyi bildiğini ifade ederek, “Haspolat’ta ışık yok, kaldırım yok, asfalt yok, kanalizasyon yok. Haspolat’ta ne var? Sivrisinek var” dedi.

Gardiyanoğlu, Haspolatlılar’a tüm bu sorunları bir yıl içerisinde çözeceğinin sözünü verdi.

“yolumuz zordur, meşakkatlidir ama ben neye aday olduğumu biliyorum” diyen Gardiyanoğlu, göreve geldikten sonra enkaz edebiyatı yapmayacağını vurguladı.

 

   

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