Gazimağusa Belediyesi’nde imar planı toplantısı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, imar planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediyede imar planıyla ilgili teknik personelin de katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, buradaki konuşmasında, “Çalışmalar hız kesmeden devem etmeli, İmar Planı tamamlanmalı” dedi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Yiğitcan, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan İmar Planı’nın Aralık 2019’a kadar yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını kaydetti.