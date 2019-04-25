  • BIST 94.044
  • Altın 244,990
  • Dolar 5,9386
  • Euro 6,6210
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Gazimağusa ve Girne’de hafta sonu turizm şöleni düzenleniyor

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı, 15-22 Nisan 2019 “Turizm Haftası” münasebeti ile ülkemiz turizm sektörü, sanatçıları, esnafı, üniversiteleri ile birlikte geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile düzenleyemediği şölenleri bu hafta sonu düzenliyor.
Gazimağusa ve Girne’de hafta sonu turizm şöleni düzenleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen bu haftada ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanına turizm bilinci aşılamak amacıyla 27 Nisan Cumartesi günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, 28 Nisan Pazar günü ise Girne Antik Liman’da turizm şöleni düzenlenecek.

Gazimağusa’daki şölen Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, Girne’deki şölen ise Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği içinde birçok paydaşın katılımı ile yapılacak.

Şölenler saat 10.00’da ilk olarak kortej yürüyüşü ile başlayacak daha sonra sırasıyla bando ekibi konserleri, modern dans gösterileri, halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, illüzyon gösterileri, tiyatro, sema gösterileri ve ülke sanatçılarının yer alacağı konserler sunulacak.

Yerli esnaf, ülkemizin kültürünü yansıtan yiyecek içecek satışı ve el işi güzelliklerinin sergileneceği ve satışının yapılacağı 40 civarında stant da şölenlerde yerini alacak.

Şölenler süresince rehberler eşliğinde tarihi yerlere turlar düzenlenerek, yapılacak olan çekilişlerle gün boyu hediyeler dağıtılacak. Ayrıca oteller de kurulacak olan stantlarda ücretsiz olarak ikramlar sunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni ziyaret etti25 Nisan 2019 Perşembe 15:13
  • Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları (USARGAMES 2019) başladı25 Nisan 2019 Perşembe 15:11
  • Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı25 Nisan 2019 Perşembe 14:39
  • İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis komitesinde onaylandı25 Nisan 2019 Perşembe 14:09
  • 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazeteciler birliği bir dizi etkinlik düzenleyecek25 Nisan 2019 Perşembe 14:07
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Nisan 2019 Perşembe 14:02
  • KTÖS'ten UBP'ye eleştiri25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Akansoy: CTP'liler sorumluluğunun bilincindedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Elcil: Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:13
  • Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”25 Nisan 2019 Perşembe 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti