Gazimağusa ve Girne’de hafta sonu turizm şöleni düzenleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 15-22 Nisan 2019 “Turizm Haftası” münasebeti ile ülkemiz turizm sektörü, sanatçıları, esnafı, üniversiteleri ile birlikte geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile düzenleyemediği şölenleri bu hafta sonu düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen bu haftada ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanına turizm bilinci aşılamak amacıyla 27 Nisan Cumartesi günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, 28 Nisan Pazar günü ise Girne Antik Liman’da turizm şöleni düzenlenecek.

Gazimağusa’daki şölen Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, Girne’deki şölen ise Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği içinde birçok paydaşın katılımı ile yapılacak.

Şölenler saat 10.00’da ilk olarak kortej yürüyüşü ile başlayacak daha sonra sırasıyla bando ekibi konserleri, modern dans gösterileri, halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, illüzyon gösterileri, tiyatro, sema gösterileri ve ülke sanatçılarının yer alacağı konserler sunulacak.

Yerli esnaf, ülkemizin kültürünü yansıtan yiyecek içecek satışı ve el işi güzelliklerinin sergileneceği ve satışının yapılacağı 40 civarında stant da şölenlerde yerini alacak.

Şölenler süresince rehberler eşliğinde tarihi yerlere turlar düzenlenerek, yapılacak olan çekilişlerle gün boyu hediyeler dağıtılacak. Ayrıca oteller de kurulacak olan stantlarda ücretsiz olarak ikramlar sunacak.