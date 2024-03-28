Gazimağusa'da Emanetçi Tarafından Sigara Hırsızlığı

Gazimağusa'da Emanet Sigara Hırsızlığına İlişkin Operasyon: Şüpheli Gözaltında

23 Mart 2024 tarihinde Gazimağusa'da meydana gelen olayda, H.Ç. (E-35) isimli şahsın, kendisine başka bir şahıs tarafından emanet edilen ve bir işyerinin ambarında saklanan toplam 16 paket sigarayı çaldığı tespit edildi. Polis yetkililerine bilgi verilmesiyle başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.