Gazimağusa'da Hırsızlık ve Kasti Hasar: İşyerine Zorla Giriş

Gazimağusa'da İşyeri Hırsızlığı ve Kasti Hasar: Güvenlik Kamerası Çalındı, Asma Kilit Kırıldı, Binadan Battaniye ve Oyuncaklar Çalındı - Bir Tutuklama Gerçekleşti, Aranan Şüpheli Var

Gazimağusa'da Yıl Sonu Hırsızlık ve Kasti Hasar Olayı: İşyerine Zorla Giriş, Güvenlik Kamerası Çalındı, Battaniye ve Oyuncaklar Kayboldu

31 Aralık 2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen olayda, dış cephe duvarına monteli güvenlik kamerası, bilinmeyen kişiler tarafından sökülüp çalındı. Ardından işyerinin giriş kapısı üzerindeki asma kilit, kırılıp hasara uğratılarak kapı açıldı ve içeri girildi. Binanın iç kısmında bulunan battaniye, oyuncak ve çeşitli eşyalar, hırsızlar tarafından çalındı.

Polis birimlerine bildirilen olayın ardından başlatılan ileri soruşturmada, şüpheli olarak görülen B.E.(E-43) tutuklandı. Ancak, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan B.Y.(E-30) isimli şüpheli aranmaktadır. Yaralanan iki şahıs müşahede altına alınırken, olayın ayrıntıları ve motivasyonu hala soruşturulmaktadır.