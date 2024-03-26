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Gazimağusa'da Piknik Tüpüyle Çıkan Yangın Korkuttu: İtfaiye Ekipleri Olaya Müdahale Etti

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Gazimağusa'da Apartman Yangını: Başlığı Tam Takılmamış Piknik Tüpü Faciası
Gazimağusa'da Piknik Tüpüyle Çıkan Yangın Korkuttu: İtfaiye Ekipleri Olaya Müdahale Etti

Gazimağusa'da Apartman Yangını: Piknik Tüpü Faciası ve İtfaiye Müdahalesi

Gazimağusa'da, 25 Mart 2024 tarihinde saat 19:00 sularında, Muhammet ŞAHİN'in ikamet ettiği apartman dairesinin mutfağında meydana gelen korkutucu bir olay yaşandı. Başlığı tam takılmamış piknik tüpü ile yemek yapılırken, tüpten çıkan gazın alev alması sonucu bir yangın çıktı. Yangın, hızla büyümesiyle apartman dairesinin mutfağını sardı.

Neyse ki, hızla olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak, yangın sonucunda piknik tüpü ve başlığı zarar gördü.

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