Geleceğin tatilleri sınır tanımıyor… Ay’da tatil planları başladı bile

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle otobüs-uçak biletlerinden, otellerde konaklamaya kadar her şeye zam üstüne zam gelirken dünya, yeni tatil destinasyonları yaratmaya başladı.

Corona virüsü salgını devam etse de dünya normale dönerken tatilciler de eskiden olduğu gibi havaalanlarını, limanları ve istasyonları doldurmaya başladı.

Belki pandeminin etkisi belki de dünyanın artık her noktasına ulaşmak kolaylaştıkça tatil sezonlarında talepler değişebilir; eskiden dünyanın bir ucuna gitmek isteyen tatilciler, artık Dünya’dan gitmek isteyebilir.

Türkiye’de tatil yapmak gün geçtikçe zorlaşsa da dünya bu tatil planlarını konuşuyor:

DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN TATİLLER DEĞİŞİYOR

Simplexity Travel iş geliştirme başkanı Mark Smith, “Dünya küçülürken ve uzun mesafeli seyahat deneyimleri normal hale geldikçe, tatilciler de daha sıra dışı deneyimler isteyecekler” diyor.

Uzayda tatil yapmak oldukça ekstrem bir şey olsa da şimdi bile ilk uzay turistleri kısa yörünge uçuşlarına başladılar ve yakında daha ileri gidebilirler.

Ünlü milyarder Richard Branson’ın hayali Ay’da bir otel yapmak.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN HAYALİ: UZAYDA OTEL

Uzaya giden ilk milyonerlerden Virgin Group ve Virgin Galactic kurucusu Richard Branson, “Bir gün, hep hayalini kurduğum Ay’da bir otel inşa edecek miyiz, yoksa bunu çocuklarıma mı bırakacağım, bunu görmemiz gerekecek” diyerek Ay’da bir otele sahip olma rüyasını dile getiriyor.

Bu hayal sadece Branson’a da ait değil. 1969’da, Neil Armstrong Ay yüzeyine ilk defa ayak basmadan kısa bir süre önce, otel girişimcisi Conrad Hilton şunları söylemişti: “Uzayda otellerimiz olacağına kesinlikle inanıyorum.”

BİR KOKTEYL İÇMEK İÇİN UZAYA GİDECEKLER

Dünyanın ilk lüks uzay uçuşu deneyimi şirketi olan Space Perspective'den fütüristik bir uzay balonu yolculuğu olan Spaceship Neptune, yolcuları neredeyse 20 mil yükseklikten atmosferin üst yüzde birine taşıyacak. 125 bin dolarlık biletler ise şimdiden tükenmiş durumda.

AY’DA OTEL SÖZÜ VERDİLER

Budget Suites of America otel zincirinin sahibi Robert Bigelow da 2017’de 2022 yılına kadar şişme bir Ay otelinin faaliyete geçeceğine söz vermişti.

Daily Star’ın haberine göre; Nükleer enerjiyle çalışan bir Ay tatil beldesi olan Patron Moon da 2019’un sonlarında duyurulmuştu. O zamanlar, projenin arkasındaki Rus şirket, Ay’daki otelinin on yıl içinde rezervasyon almasını umduğunu söylemişti. Ancak bu proje, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle şu an için ertelendi.

UZAY YOLCULUĞUNUN ALTIN ÇAĞI

Eski pilot John Blincow tarafından yönetilen yeni bir inşaat şirketi olan Orbital Assembly Corporation ise 2027 yılına kadar lüks bir uzay oteli açmayı planlıyor. Blincow CNN’e verdiği demeçte, “Halkın, uzay yolculuğunun bu altın çağının hemen köşede olduğunu fark etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hızla geliyor” dedi.

Çin de yakında uzay turizminde de önemli bir oyuncu olabilir.

Tiangong Uzay İstasyonu’nun temel amacının bilimsel olduğu söylense de Çin uzay ajansı, on yıl içinde Tiangong’u turizme açma planlarını duyurarak, projeyi finanse etmenin olası bir yolu olarak uzay turizmini izliyor. “Gökyüzündeki Saray” anlamına gelen Tiangong’a gitmek için ise çok sayıda potansiyel müşteri var.

UZAYA GİTMEK İSTEMEYENLER İÇİN DENİZ ALTINDA TATİL

Yine de uzaydaki tatiller çoğu insan için gerçekçi gelmiyor olabilir. Turizm sektörü bu durumu da göz ardı etmiyor ve uzaya gitmeden farklı bir dünya vadediyorlar ve denizin altında tatil öneriyorlar.

Maldivler’de denizin 16 metre altında yer alan Hilton Muraka, Hint Okyanusu’nun deniz yaşamını izlemek için tavandan tabana cam duvarlar sunuyor.

Dubai’deki Atlantis Palm’daki su altı süitleri ise efsanevi batık şehrin manzarasını ziyaretçilerine açıyor. Ancak tek bir gece için her odanın maliyeti yaklaşık 7 bin dolar.

UÇAN OTEL İÇİN İDDİALI KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de 5 bin yolcuyu lüks içinde taşıyabilecek “uçan otel” için iddialı bir tasarım görücüye çıktı. Nükleer füzyonla çalışan 20 motora sahip AI pilotlu Sky Cruise, asla iniş yapmayacak şekilde tasarlandı. Bunun yerine, geleneksel uçaklar yolcuları Sky Cruise’a taşıyacak.

Sıra dışı uzay aracının ayrıntılı maketini yaratan Hashem Alghaili, nükleer enerjiyle çalışan gökyüzü yolculuğunun ulaşımın geleceği olabileceğini söylüyor.