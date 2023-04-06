Gelecek Parti'li Kerim Rota: 500 liralık, 1000 liralık banknotlar çoktan basılmalıydı

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, 500 ve 1000 liralık banknotların "çoktan" basılması gerektiğini belirtti.

Kerim Rota, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı, "Çok net bir şekilde AK Parti'nin artık uluslararası piyasada ve yatırımcılar nezdinde bir itibarı kalmamış vaziyette. İtibarı olmayan para de bulamaz. Millet İttifakı'nın vaat ettiği ise itibarlı ekonomi politikalarına dönüp insanlara para bulabilmek. Paranız ve itibarınız yoksa halkınıza fakirlik getirirsiniz. AKP'nin durumu da bu" dedi.

Rota, artan enflasyon nedeniyle en büyük banknot olan 200 liranın satın alma gücünün sert bir şekilde gerilediğini belirterek "Şu an Türkiye'deki en yüksek banknotla hiçbir şey yapılamaz hale geldi. Çoktan 500 liralık, 1000 liralık banknotların basılıyor olması gerekiyordu. Ama tabii hükümet bunun büyük bir itibar kaybı olduğunu farkında olduğu için erteliyor" ifadelerini kullandı.

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