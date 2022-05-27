Genç Raketler 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında

GENÇ RAKETLER 14 YAŞ MİLLİ TAKIM BELİRLEME TURNUVASINDA
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara da
gerçekleşecek 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu
sporcularından 1 kız ve 1 erkek oyuncu 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına wıld
card ile ana tablodan katılacak.
14 yaş kızlarda GMBTK oyuncusu Sahil Ece Yerebakan, 14 yaş erkeklerde ise
GBTK oyuncusu Toprak Berkol 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılmaya hak
kazanan sporcular oldu.
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