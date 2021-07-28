Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası için Kayıtlar Başlıyor

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka aktivitelerinden olan Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl, 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka aktivitelerinden olan Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl, 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mehmetçik Belediyesi, Mağusa Mesarya Lions Kulübü ile Nicosia New Generation Lions Kulübü Derneği'nin iş birliği ve katkılarıyla hayat bulacak olan Lions gençlik aktivitesi, bu dördüncü yaşını kutlayacak.

2016-2017 Hizmet Döneminde Ln. Selda Şafak'ın kulüp başkanlığı döneminde ilk kez gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Turnuvası, 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka ve gençlik aktivitesi olarak kabul ediliyor. Gelenekselleşen marka gençlik aktivitesine bu yıl, Mağusa Mesarya Lions Kulübü ile Nicosia New Generation Lions Kulüpleri de destek veriyor.

Covid-19 pandemi sebebiyle, okul hayatı, sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinden uzaklaşan ve günlük yaşamının büyük bir kısmını digital platformlarda ve sosyal medya da geçiren gençlerin, eğlenceli bir ortamda yeniden bir araya getirmeye amaçlayan Plaj Voleybolu Turnuvası'nın, pandemi şartlarına uygun olacak şekilde tamamlanmasını Mehmetçik Belediyesi denetleyecek.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Plaj Voleybolu Turnuvası'na kayıt yapacak gençlerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına uyması istenecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için posterdeki numaralara ulaşmak yeterli.