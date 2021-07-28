  • BIST 1.361,030
  • Altın 496,98
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası için Kayıtlar Başlıyor

» »
100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka aktivitelerinden olan Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl, 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası için Kayıtlar Başlıyor

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka aktivitelerinden olan Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl, 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mehmetçik Belediyesi, Mağusa Mesarya Lions Kulübü ile Nicosia New Generation Lions Kulübü Derneği'nin iş birliği ve katkılarıyla hayat bulacak olan Lions gençlik aktivitesi, bu dördüncü yaşını kutlayacak.

2016-2017 Hizmet Döneminde Ln. Selda Şafak'ın kulüp başkanlığı döneminde ilk kez gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Turnuvası, 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği'nin marka ve gençlik aktivitesi olarak kabul ediliyor. Gelenekselleşen marka gençlik aktivitesine bu yıl, Mağusa Mesarya Lions Kulübü ile Nicosia New Generation Lions Kulüpleri de destek veriyor.

Covid-19 pandemi sebebiyle, okul hayatı, sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinden uzaklaşan ve günlük yaşamının büyük bir kısmını digital platformlarda ve sosyal medya da geçiren gençlerin, eğlenceli bir ortamda yeniden bir araya getirmeye amaçlayan Plaj Voleybolu Turnuvası'nın, pandemi şartlarına uygun olacak şekilde tamamlanmasını Mehmetçik Belediyesi denetleyecek.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Plaj Voleybolu Turnuvası'na kayıt yapacak gençlerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına uyması istenecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için posterdeki numaralara ulaşmak yeterli.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy: Aşırı Eylemlilik Eylemsizliği Getirir28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:52
  • Taner Ulutaş yazdı... DP, UBP ve İstifanın Perde Arkası28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:48
  • 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:22
  • Ataoğlu: Altınsahil bayramda yine kirletildi28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:17
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:04
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (28 Temmuz 2021)28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:58
  • DP Başkan Yardımcısı Tunalı: Asgari ücretin 6 bin TL olması gerek!27 Temmuz 2021 Salı 19:15
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçeği AB tarafından er ya da geç idrak edilecektir.27 Temmuz 2021 Salı 19:12
  • Bağımsızlık İttifakı Rum Lider Anastasiadis’i Eleştirdi27 Temmuz 2021 Salı 17:55
  • Akıncı: Sessiz kalmayacağız!27 Temmuz 2021 Salı 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti