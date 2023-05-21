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Gençlerle doğada eğitim ve eğlence etkinliği

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Girne Belediyesi Doğa Parkı ilk etkinliğini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ‘UniCamp’ adı altında, üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdi.
Gençlerle doğada eğitim ve eğlence etkinliği

Girne Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, üniversite öğrencileri için eğitim ve eğlence etkinliği düzenledi. ‘UniCamp’ başlığı altında gerçekleştirilen ve bir gün süren etkinlik, Girne Belediyesi Doğa Parkı’nda gerçekleşti. 19 Mayıs Cuma günü saat 13:00’te başlayan etkinlik aynı gün saat 20:00’ye kadar devam etti.

5 BÖLGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Girne bölgesinde bulunan 5 üniversitenin, 18-22 yaş aralığındaki öğrencilerinin ücretsiz olarak katılım gösterdiği etkinlik, birbirinden özel aktivitelere ev sahipliği yaptı. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencilerinin dahil olduğu ‘UniCamp’ etkinliğinin sağlık hizmetlerini ise Kolan British Hospital üstlendi.

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ÜNİVERSİTELER İÇİN EĞİTİM VE DENEYİM KAMPI

‘UniCamp’ dahilinde öğrenciler; doğada ilk yardım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı, yoga ve nefes çalışmaları, takım halinde oyun aktiviteleri, kil çalışması, sanat etkinliği, kek süsleme, drone eğitimi gibi eğitim ve aktivitelerle dolu dolu bir gün yaşadı. Gerçekleşen takım yarışlarının sonunda ‘EN’ler’ başlığı altında ödül alan öğrenciler, ödül ve sertifika takdiminin ardından DJ etkinliği ile günü sonlandırdı.

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