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“Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi” 3 Haziran’da başlıyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi” eğitimlerinin 2024 yılı programı 3 Haziran’da başlıyor
“Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi” 3 Haziran’da başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi” eğitimlerinin 2024 yılı programı 3 Haziran’da başlıyor. 152 saati teorik, 48 saati pratik olmak üzere 200 saat sürecek olan eğitimlerde; işverenler ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri, işyerlerinde sağlık gözetimi, sağlık ve güvenlik kuralları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonu ele alınacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü”ne göre verilecek eğitimi tamamlayanlar katılım belgelerini alacak.     

Üç başlıkta teorik ve pratik eğitimler verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilecek uzmanlık eğitimi kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, yasal sorumluluklar, yetişkinler için doğru iletişim ve davranış teknikleri gibi önemli konuları içeren eğitim programı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından interaktif eğitim metodları kullanılarak yürütülecek.

Başvurular 31 Mayıs’a kadar yapılabilecek…

İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına online başvuru ve kayıtlar,  yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için yabem@neu.edu.tr, adresine mail gönderilebilir veya +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 ya +90 (0533) 861 9701 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Başvurular, 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

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