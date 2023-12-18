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Gezegenin en zengin ikilisi: Çocuk yapın

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Elon Musk ve Jeff Bezos, insanlara çocuk yapma çağrısında bulunarak, gelecek nesillerin önemini vurguladı
Gezegenin en zengin ikilisi: Çocuk yapın

X, Tesla ve SpaceX’in ABD’li sahibi Elon Musk, 231 milyar dolarlık servetiyle gezegenin en zengin ismi… Onu, 181 milyar dolarlık servetiyle lüks pazarının başındaki isim olan Fransız Bernard Arnault takip ediyor. Amazon’un ABD’li patronu Jeff Bezos ise 172 milyar dolarlık şahsi servetiyle üçüncü en zengin insan…

(Ki, hemen hatırlatalım: Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’tan boşanırken yaptığı 38 milyar dolarlık anlaşmadan önce en zengin insandı.) En zengin birinci ve üçüncü insan, kalan 8.1 milyar insana “Çocuk yapın” çağrısında bulundu. Blue Origin adlı uzay turizmi şirketinin sahibi olan Bezos, katıldığı bir podcastte “Güneş Sistemi’nde bir trilyon insanın yaşadığını görmeyi çok isterim. Eğer bir trilyon insanımız olsaydı, herhangi bir zamanda bin Mozart ve bin Einstein'ımız olurdu…

 

Güneş Sistemi’miz yaşam, zekâ ve enerjiyle dolu olurdu” dedi. Blue Origin ve SpaceX gibi şirketlerin hedefinin gelecek nesillerin üzerinde daha büyük şeyler inşa edebileceği uzay altyapısını yaratmak olduğunu söyleyen Bezoz, Amazon’dan kazandıklarının uzay girişimcilerinin kullanacağı uzay altyapısına harcamak istediğini belirtti ve ekledi: “İnsanların dev uzay istasyonlarında yaşadığını hayâl ediyorum. Bu istasyonlar gezegen yüzeylerine göre pek çok avantaja sahip, normal yerçekimi yaratacak şekilde onları döndürme yeteneği de dahil.

Çoğu insan, bir tatil beldesine gittiği gibi, Dünya'ya yakın yaşamak ve tatil için oraya gitmek isteyecek.” İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin düzenlediği geleneksel siyaset festivaline katılan Musk da insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini vurguladı: “Çocuk sahibi olmak önemli. Eğer çocuklar olmazsa ‘gelecek nesil’ diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu. Tüm insanlara ve hükümet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun.” Euro Bölgesi’nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya’da azalan doğumlar, ulusal bir krize dönmüş durumda.

14 yıldır sürekli azalan doğumların bu yıl yeni bir rekora neden olacağı konuşuluyor. Geçen yıl kadın başına 1.24 çocuk olan doğurganlık hızının 2023 yılı sonunda kadın başına 1.22 çocuğa gerilemesi öngörülüyor. Buna dikkat çeken Musk, “İtalya yatırım yapmak için iyi bir yer ama daha çok çocuğunuz olmalı. Burası inanılmaz bir ülke ve İtalyanlar olağanüstü. Ama bir şirketin yatırım yapması gerekiyorsa, şirket şu soruyu sorar: Yeterli sayıda insan çalışacak mı?” ifadelerini kullandı.

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