Gezici anketi tartışılmaya devam ediyor.. Arıklı "en iyi anket sandıktır"

İşte o açıklama;

Gezici Anket son anket sonuçlarını yayınladı. YDP nin oy oranını %6.5 olarak açıklarken, benim oy oranımı ise % 4 olarak göstermiş. Ona göre YDP bu düşük oy oranına rağmen kazanan adayı belirleyebilecek bir güce sahip.

CIMRS Yöneticisi Mine Yücel de YDP nin oy oranını düşük gösterirken; "Bu partinin oy oranını anketlerle tesbit etmek çok güç. YDP nin oyları blok halde bazı bölge ve köylerde birikmiş durumda" demişti.

Anketler ne söylerse söylesin YDP emin adımlarla hedefine yürüyor. En iyi anket sandıktan çıkan sonuçtur.

Eh madem öyle "Hodri meydan" diyoruz...