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GIDA-SEN ile Tütün Endüstrisi arasında toplu iş sözleşmesi yeniden imzalandı

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GIDA-SEN ile Tütün Endüstrisi arasında toplu iş sözleşmesi yeniden imzalandı
Kıbrıs Türk Gıda, Tütün ve Müskirat İşçileri Sendikası (Gıda-Sen) ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi arasında toplu iş sözleşmesi yeniden imzalandı.

Gıda-Sen’in üye olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (Türk-Sen) verilen bilgiye göre, Gıda-Sen adına Metin Akoğlu, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan arasında toplu iş sözleşmesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan görüşme başarıyla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesinin yenilendiği imza töreninde konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi’nin üretim açısından önemli bir kurum olduğunu, kurumsal vergilerde son dönemlerde devlete çok büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Bıçaklı, kurumun, çalışanlarına gerekli özeni gösterdiğini ve KKTC için örnek bir kurum olduğunu belirterek toplu iş sözleşmesinin çalışanlara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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