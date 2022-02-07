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Gine'de Türk Bayraklı Teknede 528 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Gine'de Türk Bayraklı Teknede 528 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Gine'de Türk Bayraklı Teknede 528 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince Gine açıklarında, Türk bayraklı teknede 528 kilogram kokain ele geçirildiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat'ta Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki beş şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu beş şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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