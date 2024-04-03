Girne-Değirmenlik Anayolu'nda Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
02 Nisan 2024 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde bulunan Taş Ocakları mevkiinde yaşanan bir olayda, Mehmet İŞÇİMEN (E-28) yönetimindeki FK 987 plakalı araçta yangın çıktı. Araç, Girne istikametine doğru seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik sisteminde oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Yangına, taş ocakları çalışanları ve itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak, çıkan yangın sonucunda aracın motor bölümündeki aksamlar ile elektrik tesisatı zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
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