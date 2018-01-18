Girne UBP ilçe başkanlık odasının anahtarları kırıldı

UBP Girne ilçesinde çok önemli gelişmeler yaşandı...

Seçimlerden önce milletvekilliğine aday olduğu için tüzük gereği istifa eden dönemin ilçe başkanı İzlem Gürçağ'ın bugün ilçe başkanının oda anahtarlarını anahtarcı çağırtarak değiştirmeye çalışması mevcut sinirleri gererek UBP’de adeta bomba etkisi yarattı.

Ulusal Birlik Partisi tüzüğüne göre milletvekilliği genel seçimlerinde aday olacak ilçe başkanı milletvekilliği seçiminden doksan gün (90) önce istifa eder ve yerine Merkez Yönetim Kurulu yeni ilçe başkanı atar.

Hal böyle iken tüzüğe göre eski ilçe başkanı olan İZLEM GÜRÇAĞ’ın bu davranışı ile UBP tabanından çok büyük tepki aldığı bildirildi.

4’lü koalisyon hükümeti kurulmasının neredeyse kesinleştiği bugün böyle bir olayın yaşanması çok manidar bulundu. (birhaberkktc.com)