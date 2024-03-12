Girne ve Lefkoşa'da Trafik Kazaları: Alkol Tesiri ve Dikkatsizlik Faciası

Girne ve Lefkoşa'da Ardı Ardına Kaza Haberleri: Alkol Etkisi ve İhmal

1. 11.03.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Jonathan Ularam MARNDA(E-32) 403 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RV 084 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında trafik ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mertcan İNAN (E-28) yönetimindeki VH 779 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RV 084 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam MARNDA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 12.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Tayfun DEMİRBİLEK (E-24) yönetimindeki UL 863 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Honda Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak sağa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak dikkatsizce batı istikametine doğru seyreden Mustafa DAĞLI (E-32) yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa DAĞLI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. UL 863 plakalı araç sürücüsü Tayfun DEMİRBİLEK sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.