Girne'de 10 kilo uyuşturucu!

Girne'de gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 10 kilo Hintkeneviri ele geçirdi.
Operasyon sonucunda iki kişi tutuklandı ve zanlıların mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Girne'de gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 10 kilo Hintkeneviri ele geçirdi.
Operasyon sonucunda iki kişi tutuklandı ve zanlıların mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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