Girne'de Alkollü Sürücünün Karşı Şeride Geçip Kaza Yaptığı Olayda Tutuklama

Alkol Tesiri Altındaki Sürücünün Karşı Şeride Geçip Kaza Yaptığı Kritik Olay

Girne, 06 Kasım 2023 - Girne'de 06 Kasım 2023 tarihinde saat 23:30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, alkol tesiri altındaki bir sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşandı. Ayşen Kamburoğlu (55 yaşında), 340 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 975 plakalı salon araçla Uğur Mumcu Caddesi üzerinde batı istikametine seyir halindeyken, yolun sağına geçerek karşı şeritten gelen Önder Kanlı'nın (62 yaşında) yönetimindeki PV 399 plakalı salon aracının sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu şükür ki yaralanan olmadı. Ancak Ayşen Kamburoğlu tutuklandı ve soruşturma şu an devam ediyor. Alkolün yol açtığı tehlikeye dikkat çeken bu olay, toplumda trafik güvenliği konusunda daha fazla farkındalık oluşturuyor