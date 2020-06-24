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Girne’de bazı bölgelere yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyecek

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Girne’de bazı bölgelere yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyecek
Girne’de bazı bölgelere yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyecek

Girne’de bazı bölgelere yarın 08:30 ile 15:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy Mezarlığı bölgesine bahse konu saatler arasında elektrik verilemeyecek.

 

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