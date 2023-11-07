Girne'de Elektrik Borcu Nedeniyle Kasten Hasar: Şüpheli Tutuklandı

Elektrik Borcu Kavgası Girne'de Kasten Hasara Dönüştü: Şüpheli Mülke Tecavüz Etti

Girne, 06 Kasım 2023 - Girne'de şok eden bir olay meydana geldi. Ö.S. (40 yaşında), faaliyet gösteren bir etüt merkezi ile paylaşılan elektrik faturasının ödenmemesi nedeniyle kendi elektriği kesildiği gerekçesiyle, etüt merkezi binasına izinsiz girdi ve mülke tecavüzde bulundu. Olayın daha da üzücü yanı, işletme içerisinde bulunan muhtelif ev eşyalarını kasten kırarak büyük bir hasara yol açtı.