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Girne'de Misafirlikte Hırsızlık: 1510 Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Girne'de Misafir İken Para Hırsızlığı: 1510 Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor
Girne'de Misafirlikte Hırsızlık: 1510 Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı

Girne'de Misafirlik Hırsızlığı: 1510 Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı

Girne, 06 Kasım 2023 - Girne'de, bir ikametgah ziyareti sırasında yaşanan hırsızlık olayı toplumda şok etkisi yarattı. İddialara göre, misafir olarak bulunan F.Ö. (30 yaşında), ev sahibinin para cüzdanından toplam 1510 Euro'yu çaldı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından şüpheli tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve arka planı hala aydınlatılmayı beklerken, toplum bu vahim hırsızlık olayını yakından takip ediyor. Soruşturma devam ediyor.

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