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Girne'de telefon hırsızlığı

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Girne’de meydana gelen telefon sirkati suçundan tutuklanan Berkan Semiz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne adli şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.
Girne'de telefon hırsızlığı

Polis, zanlının Girne’de 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde S.A. isimli şahsa ait 500 TL değerindeki cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, telefonun çalınması üzerine başlatılan soruşturmada A.K. isimli bir şahsın kullanımında olduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti. Polis, A.Knin sorgulandığını, ifadesinde cep telefonunu geçen Ağustos ayında zanlıdan aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, bunun üzerine zanlının gözaltına alınarak, sorgulandığını söyledi. Zanlının ifadesinde cep telefonunu internet satış sitelerinden tanımadığı bir şahıstan aldığını, ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediğini aktardı. Polis, ancak telefonun temmuzda çalındığını, zanlının hiçbir şekilde kullanmadığını, A.K. isimli şahsın kullanmaya başlayınca yakalandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 75 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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