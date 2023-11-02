Girne'de Uyuşturucu Operasyonu Şüpheli Tutuklandı

Girne'de Narkotik Operasyonunda 7 Gram Hintkeneviri ve 2 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Girne'de, 01 Kasım 2023 tarihinde, akşam saatlerinde gerçekleşen etkili bir operasyon, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tamamlandı. Operasyonun hedefi olan M.E. (E-29), uyuşturucu madde tasarrufu ile suçlandı ve operasyon sonucunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, operasyon sırasında bir adet hassas terazi de ele geçirildi. Bu uyuşturucu maddeler ve terazi, delil olarak emare alınarak soruşturma dosyasına eklenirken, M.E. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheli, polis soruşturmasının ardından tutuklandı ve adli makamlara sevk edildi.