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GKK:Personel ile ilgili karantina süreci başlatıldı

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GKK Personel ile ilgili karantina süreci başlatıldı
GKK:Personel ile ilgili karantina süreci başlatıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), hem GKK’de hem de bir şirkette yarı zamanlı çalışan bir doktorun Coronavirüs testinin pozitif çıktığına dair basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

GKK, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca alınan Coronavirüs tedbirleri kapsamında konu ilk tespitten itibaren hassasiyetle takip edilmiş, anılan doktor ile temaslı olabileceği değerlendirilen personel tespit edilerek karantina süreci başlatılmış ve PCR testleri yapılmıştır. İlk yaptırılan test sonuçları negatif olduğu bilgisi alınmıştır” denildi.  

Basında çıkan “GKK’nın havacılık birimi karantinaya alındı; 1 doktor pozitif” haberine ilişkin GKK açıklama yaptı, doktor ile temaslı olabileceği değerlendirilen personelin tespit edilerek karantina süreci başlatıldığını duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Basında Güv.K.K.Lığında görevli hem de bir şirkette yarı zamanlı olarak çalışan bir doktorun Coronavirüs test sonucu pozitif çıktı, söz konusu askeri birlik karantinaya alındı haberi yer almıştır.

Güv.K.K.Lığınca alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında konu ilk tespitten itibaren hassasiyetle takip edilmiş, anılan doktor ile temaslı olabileceği değerlendirilen personel tespit edilerek karantina süreci başlatılmış ve PCR testleri yapılmıştır. İlk yaptırılan test sonuçları negatif olduğu bilgisi alınmıştır.

Covid-19 tedbirleri taviz verilmeden uygulanmaya devam edilmektedir.

Saygı ile duyurulur.”

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