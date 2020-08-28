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Göçmenlere Verilen Devlet Arazileri Batık Kredileri Artırdı

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Rum göçmenlerin ev ihtiyaçlarının giderilmesi için yürüttüğü devlet arazisi tahsisi politikasının, göçmenlerin geri ödeyemeyecekleri kredi borçları altına girmelerine sebep olduğu için, 2013 yılından beridir uygulamadan kaldırıldığını açıklandı.
Göçmenlere Verilen Devlet Arazileri Batık Kredileri Artırdı

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum göçmenlerin ev ihtiyaçlarının giderilmesi için yürüttüğü devlet arazisi tahsisi politikasının, göçmenlerin geri ödeyemeyecekleri kredi borçları altına girmelerine sebep olduğu için, 2013 yılından beridir uygulamadan kaldırıldığını açıkladı.

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, EDEK Milletvekili İlias Miliantos’un Rum göçmenlere devlet arazisi verilmesi politikasının neden sonlandırıldığına ilişkin sorusunu yanıtında, gerekçe olarak “batık kredilerde büyük artışa sebep olmasını” gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Nuris, Rum göçmenlerin ev sorununun söz konusu uygulamayla çözülemediğini, aksine banka kredilerini ödeyemeyen büyük bir kesim yaratıldığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun, Kıbrıs Türk evleri veya arazisine inşa edildiği halde istimlak edilmeyen evlerde kalan göçmenlere, bu taşınmazlara karşılık eş değerde devlet arazisi verilmesi uygulamasına da 2013’te son verildiğinin altını çizdi.

4 BİN 500 DÖNÜM KIBRIS TÜRK ARAZİSİ, GÖÇMEN EVLERİ İÇİN KULLANIMDA

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk taşınmazlarına ilişkin istatistiki bilgilere de yer verdi.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk taşınmaz mallarının toplamının 455 bin 306 dönüm, yani Güney Kıbrıs’ın yüzölçümünün yüzde 10,14’üne denk geldiğini iddia eden gazete, tüm Kıbrıs’ta ise Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarının 848 bin 858 dönüm, yani tüm Kıbrıs’ın yüzölçümünün yüzde 12,3’lük bir kesimi kapsadığını öne sürdü.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta göçmen evleri olarak veya göçmen evleri inşası için kullanılan, istimlak edilmiş veya edilmemiş Kıbrıslı Türk arazilerinin toplamda 4 bin 500 dönüm olduğunu iddia ederek, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının 20 bin 621 kişi tarafından şu şekilde kullanılmakta olduğunu aktardı:

“Daimi ikametgah: 4 bin 737. Yazlık ev: 1342. İşyeri: 2 bin 831. Tarım amaçlı: 8 bin 894. Diğer alanlar: 2 bin 817”.

Gazete, Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullanan bu 20 bin 621 kişiden 17 bin 836’sının (yüzde 86,5) göçmen, 2 bin 785’inin (yüzde 13,5) ise göçmen olmayan kişiler olduklarını da aktardı.

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