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Gök taşı bulana 25 bin dolar

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ABD'de bir müze kayıp gök taşı için hazine avı başlattı. Müze, gök taşından parça bulana 25 bin dolar teklif ediyor.
Gök taşı bulana 25 bin dolar

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayanlar, geçen hafta atmosferde bir meteorun yandığını görmüş olabilir. Şimdi de bir müze, uzay taşının parçalarını bulanlara para teklif ediyor.

Maine Mineral & Gem Müzesi, en az bir kilo ağırlığında bir gök taşı parçası bulan herkese 25 bin dolar vereceğini söyledi.

NASA’nın Astromalzemeler Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Laboratuvarı, kayayı gerçek zamanlı olarak yere düşerken takip ederek, parçaların Calais, Maine yakınlarında olabileceğini belirttiler. Bu nedenle müzenin göktaşı bölümü, yayına küçük parçaların Güneş Sistemi hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, girintilere sahip pürüzsüz, ağır siyah kayalara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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