  • BIST 3.432,70
  • Altın 1020.063
  • Dolar 18.5752
  • Euro 18.3706
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Goldman Sachs’tan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası TCMB tahmini

»
Goldman Sachs’tan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası TCMB tahmini
Goldman Sachs’tan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası TCMB tahmini

Goldman Sachs, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesinin beklendiği söyledi.

Goldman Sachs’tan dün yapılan açıklamada, “TCMB’yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için… TCMB’nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz” denildi.

‘BELİRGİN BİR GEVŞEME’ VURGUSU

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.

TCMB’nin son iki ayda beklenmedik şekilde 100’er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı yüzde 12 seviyesinde. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ekonomik krizin ‘farkında’: Endişeleri gayet iyi biliyoruz02 Ekim 2022 Pazar 21:41
  • Kılıçdaroğlu: Altı siyasi parti olarak kararlıyız, ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak02 Ekim 2022 Pazar 21:32
  • Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Suriye’de şehit oldu02 Ekim 2022 Pazar 18:50
  • Antalya’da 83 yıl sonra sıcaklık rekoru02 Ekim 2022 Pazar 12:01
  • S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü01 Ekim 2022 Cumartesi 13:45
  • Azerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak01 Ekim 2022 Cumartesi 13:43
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler boşandı01 Ekim 2022 Cumartesi 11:47
  • Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki01 Ekim 2022 Cumartesi 10:33
  • Türkiye ‘olumlu geçti’ demişti: ABD’li senatörler, F-16 konusunda yeni şartlar önerdi01 Ekim 2022 Cumartesi 10:26
  • İsveç Türkiye'ye Silah Ambargosunu Kaldırdı30 Eylül 2022 Cuma 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti