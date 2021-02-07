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Gönyeli Belediyesi çalışanında pozitif Covid-19 vakası, kendisi açıkladı

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Gönyeli Belediyesi çalışanında pozitif Covid-19 vakası, kendisi açıkladı
Gönyeli Belediyesi çalışanında pozitif Covid-19 vakası, kendisi açıkladı

Gönyeli Belediyesi Çalışanlarından İsmail Sineli Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yağan Sineli “Covid-19 testim pozitif çıktı. Titreme, terleme, baş ağrısı, halsizlik…” ifadelerini kullandı.

Temaslılarını söylediği için hakarete uğradığını belirten İsmail Sineli “Bu işin şakası yoktur, temaslısınız isminizi tabii ki verecektim geçmiş olsun diyeceğinize beni arayıp hakaret edersiniz siz insan değilsiniz” dedi.

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