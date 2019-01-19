Gönyeli Üst Geçidinde yolun kapalı olmasını protesto edildi

Güzelyurt Eylem Komitesi yeniden Gönyeli Üst Geçidinde yolun kapalı olmasını protesto etmek için eylem yaptı.Bu kez Alayköy Sanayi Bölgesi esnafını da katıldığı eylemde basın açıklamasını Güzelyurt Eylem Komitesi adına Mehmet Güneş okudu.Basın açıklamasında şöyle denildi.

Değerli Basın mensupları, 20 Aralık 2018 tarihinde bir ay önce Güzelyurt Eylem Komitesi olarak Gönyeli'de eylem yapmıştık. Tam bir ay sonra eylemimizi tekrarlıyoruz. Gönyeli Belediyesinin " Ben Yaptım Oldu" zihniyetiyle tam bir yıldır Güzelyurt Lefkoşa anayolu üst geçit noktasında kapalıdır. Vatandaşları sokak aralarındaki dar ve bakımsız yolları kullanmaya mecbur ettiler. Hazır kullanılan çift şerit yolu ise kapattılar. Kendini mağdur hisseden insanımız mahkemeye başvurarak ara emri aldı. Ancak biz Güzelyurt Eylem Komitesi olarak mahkemenin gerekli kararı vererek bir an önce yolun açılmasının sağlanmasını istiyoruz. Kimseye kulak asmadan yapılan uyarılara rağmen Üst Geçit Projesi nedeniyle bu yolun kapalı kalmasına sebep olan Gönyeli Belediyesini ve bugüne kadar eğil de gülle geçsin görüntüsü çizerek hiçbir icraat yapmayan Ulaştırma Bakanlığını da protesto ediyoruz. Bu Üst Geçit Yıkılacaksa yıkılsın. Açılacaksa açılsın. Vatandaş emlak ve seyrüsefer vergilerinin altında ezilirken karşılığında buna mı reva görülüyor. Güzelyurt Lefkoşa Anayolunun en erken zamanda tamamlanarak yeniden trafiğe açılmasını talep ediyoruz. Gönyeli Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı ve Mahkemeleri göreve davet ediyoruz.