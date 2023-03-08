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Google, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle" hazırladı. Google ana sayfasına özel hazırlanan logoya tıklayan kullanıcılar, mor renkli konfetilerle karşılanıyor.
Google, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Önemli günleri veya kişileri sayfasında doodle olarak kullanıcılarına sunan Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.

Google ana sayfasına tıklayanlar, bugüne özel hazırlanan bir logoyla karşılaşıyor. Çeşitli meslek gruplarından kadınların yer aldığı görseli tıklayan kullanıcılar, "Bugünkü yıllık Doodle'da 2023 Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." mesajı ve mor renkli konfetilerle karşılanıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

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