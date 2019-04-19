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Google'dan 73. doğum günü için Duygu Asena doodle'ı

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Duygu Asena, Temmuz 2006'da yaşamını yitirmişti
Google'dan 73. doğum günü için Duygu Asena doodle'ı

Kadın hakları konusundaki çalışmaları ve “Kadının adı yok” gibi eserleriyle sayesinde kadın erkek eşitliği mücadelesinde önemli rol oynayan gazeteci-yazar Duygu Asena, 73 yıl önce bugün doğdu. Google, Asena'yı anmak için bir doodle hazırladı. 

Google, Temmuz 2006'da yaşamını yitiren Asena'yı anmak için bir Doodle hazırladı.

1999 yılında BBC Türkçe radyosunun yaptığı söyleşide 'Türkiye'de kadın olmayı' anlatmıştı:

 

Duygu Asena kimdir? 

19 Nisan 1946  yılında İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Duygu Asena 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 

Asena Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gören Asena iş hayatına pedagog olarak başladı ve Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında 1992 ve 1997 yılları arasında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu .

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalarla Asena feminist yazar olarak tanındı.

Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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