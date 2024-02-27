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Google'dan yeni yapay zeka modeli: Genie

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Google, video oyunları üretmenize yardımcı olabilecek yapay zeka platformu Genie'yi tanıttı.
Google'dan yeni yapay zeka modeli: Genie

Google araştırmacıları, bir metini, taslağı veya fikri alıp sanal bir dünyaya dönüştürebilen yeni bir yapay zeka modeli tanıttı.

Genie adı verilen sanal dünya modeli, internette bulunan oyun ve diğer videolar üzerine eğitildi ve şu anda yalnızca bir araştırma önizlemesi niteliğinde.

Başlangıç için oyunlar sanal gerçeklikten çok 2D platform oyunlarına benzeyecek. 

YAPAY ZEKA NEREYE GİDİYOR? 

Yapay zeka (AI) hayal gücü ve gerçeklik arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.

ChatGPT'den Mid-Journey'e kadar, zihnimizi harekete geçirerek her şeyi nasıl yaratabileceğimizle çoktan tanıştık.

Kısa bir süre önce OpenAI, metin-video yapay zeka birleşimini sunan Sora'yı tanıttı.

Şimdi de Google'ın DeepMind ekibi, tek bir resim sorusu veya metin açıklamasından etkileşimli 2D video oyunları yaratabilen yeni bir model olan "Genie "yi tanıttı.

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