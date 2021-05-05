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Görevden Alma ve Atamalar Hız Kesmiyor

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Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atamalar, bugünden itibaren geçerli oldu.
Görevden Alma ve Atamalar Hız Kesmiyor

Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü’ne Erdinç Akgür; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne İdris Demirsöz; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Özel Kalem Müdürü görevine ise Mustafa Çaluda atandı.

 

17 Temmuz 2019’dan beri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdüren Erdinç Akgür ile 14 Mart 2018’den beri Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü Çağlar Gülamkadir ise görevlerinden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atamalar, bugünden itibaren geçerli oldu. 

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