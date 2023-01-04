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Göz kuruluğu rahatsızlığı için damlalara alternatif “tıpa” deneniyor

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Göz kuruluğuna karşı geliştirilen yeni bir teknoloji, bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler için kolaylık sağlayabilir.
Göz kuruluğu rahatsızlığı için damlalara alternatif “tıpa” deneniyor

Gözyaşı kanalına yerleştirilmesi planlanan küçük bir tıpa sayesinde, gözlerinin kuruluğundan şikayetçi olan hastaların kullanması gereken günlük damlaların sonu gelebilir.

Eximore isimli bir firmanın açıkladığı ve deneylerin henüz devam ettiği çalışmada, 20 hasta, Meksika’daki Hospital de la Ceguera’da klinik denemelere katıldı.

Yeni tedavi, göz damlasını sorunlu bulan hastalar için bir alternatif sunabilir. Bir pirinç tanesi büyüklüğündeki yüksek teknoloji ürünü “tıpa”, göze üç ay boyunca sürekli olarak iltihap önleyici ilaç salar. Gözü beslemek ve yağlamak için yetersiz gözyaşı bulunan göz kuruluğu hastalığını (kuru göz olarak bilinir) tedavi etmek için geliştirildi.

NET GÖRÜŞ İÇİN ÖNEMLİ

Gözyaşları çoğunlukla sudan, bazı lipitlerden veya yağlardan oluşur. Her göz kırptığımızda, gözün temiz dış tabakası olan korneaya bir gözyaşı tabakası yayılarak onu temiz ve nemli tutar. Gözyaşları da net görüş için önemlidir.

Ancak yaşlandıkça göz daha az sıvı üretir, kuru göz hastalığı 50’li yaşların üzerinde daha yaygındır. Kadınlar da özellikle menopoz dönemindeki hormon değişikliklerinin bir sonucu olarak etkilenir.

Göz kuruluğunu oluşturan bazı durumlar arasında soğuk algınlığı, alerji, diyabet ve yüksek tansiyon sayılırken bunların yanı sıra bilgisayar, telefon gibi ekranlara çok uzun süre bakmak da bulunur.

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