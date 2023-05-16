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Gözler seçim kurulunda! AKP bir vekil kaybedebilir

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Şanlıurfa’da Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Siverek İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi, buna göre AKP'nin 8. sıra milletvekilliği YSP’ye geçti. Bu gelişme üzerine bu kez AKP’nin yaptığı itiraz incelenmeye başlandı.
Gözler seçim kurulunda! AKP bir vekil kaybedebilir

AKP'nin 7, YSP'nin 4, CHP ve MHP'nin 1’er milletvekili kazandığı Şanlıurfa'da, Yeşil Sol Parti tarafından Siverek İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunuldu.

İtiraz dilekçesindeki, Siverek'teki bazı sandıklarda kullanılan oylarda hem AKP hem de MHP seçeneklerine ‘Evet’ mührü basıldığı ve bu oyların AKP hanesine yazıldığı iddiası İlçe Seçim Kurulu tarafından incelendi.

İnceleme sonucu yaklaşık 600 oyun bu şekilde kullanıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine AKP de itiraz edince Seçim Kurulu bu itirazı da incelemeye aldı.

“OYLAR İPTAL EDİLMESİ GEREKİRKEN AKP HANESİNE YAZILMIŞ”

YSP Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Atış SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Siverek’te ittifaklar için ayrılan yerde hem AKP hem de MHP’ye evet mührü basıldığını belirlediğimiz çok sayıda oy vardı. Bu oylar, iptal edilmesi gerekirken AKP hanesine yazılmış. Bunun için İlçe Seçim Kurulu’na başvurduk. Seçim kurulu da itirazımızı görüştü ve kabul etti. Bu durumda AKP’nin 8. milletvekilliği partimize geçti. Ancak, bu kez de AKP de itiraz etti. Seçim kurulunun bu partinin itirazıyla ilgili incelemesi sürüyor” dedi.

AKP'nin itirazının reddedilmesi halinde bu partinin 8. sıra milletvekili adayı Faruk Pınarbaşı'nın yerine YSP'den Aliye Kızıldamar milletvekilliği mazbatası alacak.

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