Gram altında yükseliş sürüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.033,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.922 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.790,2 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi piyasalarda bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını kaydetti.
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