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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bitirdi

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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bitirdi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bitirdi

Konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlayan İbrahim Gökçek’in eylemini sonlandırdığı açıklandı.

Grup Yorum, yaptığı açıklamada “Direnişimiz siyasi zafere ulaşmıştır. Bütün dünya direnişimizi duydu. Mücadelemiz sürecek” dedi.

İbrahim Gökçek, 323 gündür eylemini sürdürüyordu. Onlarca sanatçı bu süreçte İbrahim Gökçek’in taleplerinin karşılık bulması için çağrı yaptı. Aynı zamanda Haluk Levent de dün yetkililer ile konuyu görüştüğünü söylemişti.

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek ise geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

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