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GTA The Trilogy Edition için çıkış tarihi netlik kazandı

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GTA The Trilogy Edition için çıkış tarihi netlik kazandı
GTA The Trilogy Edition için çıkış tarihi netlik kazandı

GTA The Trilogy Edition çıkış tarihi belli oldu. Açık dünya temalı oyun denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan GTA’nın efsaneleşen 3 oyunu iyileştirilmiş grafiklerle tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Rockstar Games geçtiğimiz günlerde GTA The Trilog Edition’ı duyurmuştu. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas’ın yer alacağı GTA The Trilogy Edition’ın PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series ve Nintendo Switch için çıkacağı açıklanmıştı.

Oyun hakkında çok fazla bilgi verilmezken, yapımın 2021 içerisinde raflardaki yerini alacağı belirtilmişti. Şimdi ise oyunun fiyatı ve tam çıkış tarihi netlik kazandı.

Dünyanın önde gelen oyun satış platformlarında Base tarafından yapılan listelemeye göre oyunların konsol sürümleri PS4, Xbox One, Switch için 65 euro olacak. PS5 ve Xbox Series fiyatı ise 76 euro olacak.
GTA The Trilogy Edition’ın hem konsol, hem de PC sürümlerinin 11 Kasım’da çıkacağını da dip not olarak ekleyelim.

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