Gün İçinde En Zinde Olduğunuz Zaman Hangisi?

Kimileri sabah insanıdır kimileri gece yarılarına kadar oturmayı sever... Peki yaşam biçiminize göre günlük performansınızın en yüksek olduğu algılarınızın en açık olduğu zaman hangisi? Uyku ritminizin bozuk olması hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor?

Nasıl uyuduğumuz son derece önemli. Bazen biraz daha günün tadını çıkarmak için uykumuz geldiği zaman yatağa girmeyi erteliyor olabiliriz. Veya yapacak işler boyumuzu aştığı için biraz daha uyanık kalmamız gerekebilir ama bu sağlığımız için oldukça kötü.

Kahve? Uyku ile sorunu olan herkesin en iyi arkadaşı. Washington Üniversitesi’nde performans ve yorgunluk ilişkisi üzerine çalışan Profesör Christopher Barnes, “Akşamları uyanık kalmak için kahve içmenin yani vücuduna kafein yüklemenin sağlığınıza etkileri olur” diyor.

İnsan metabolizması üzerine çalışmalar yapan Kevin Koronowski hormon seviyesinden, hücrelerin fonksiyonlarına kadar her şeyin iyi bir uyku çekmeye bağlı olduğunu anlatıyor.

Koronowski’ye göre insanın uyku ritminin aksaması tansiyon, şeker, kolestrol ve bel çevresinde yağlanma gibi sonuçlara sebep olabilir.

Peki iyi bir uyku nasıl çekeceğiz? Uyku ritmimizi nasıl yakalamalıyız ve nasıl uyursak günlük performansımızı yukarı çekebiliriz. Yukarıda ismi geçen uzmanlardan tavsiyeler...

EN ZİNDE OLDUĞUNUZ ZAMANI SEÇİN

Alarmsız doğal halinizle kaçta uyanıyorsunuz? Pek çok insan doğal olarak uyandığı andan kısa bir süre sonra en zinde anındadır. Bu anı yakalayın ve halletmeniz gereken işleri o zaman yapın. En zinde olduğunuz zamanı egzersizle harcamayın. Ofis çalışanları genellikle öğleden önce 11 civarı en zinde zamanlarını yaşarlar.

KALORİYİ ÖNCE ARTIRIN SONRA YAVAŞLATIN

Yediğiniz yiyeceklerin uyku ritminize etkisi büyük. Kahvaltı ve öğle yemeğinde aldığınız kalori miktarı akşam yemeğinden fazla olsun. Yatmadan önce 3 ila 5 saat arasında son yemeğinizi yemiş olun. Böylece metabolizmanızı gündüzleri hızlandırmış akşamları ise yavaşlatmış olursunuz ve daha rahat uykuya dalarsınız

KİLO COVİD-19'A DA DERT

Yaklaşık 1,5 yıldır yaşanılan koronavirüs sürecinde kilo alımlarında ciddi oranda artış olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Uğur Ekici, "Amerika’da ölüm sayılarının fazla olmasının sebebi de aslında obezite sayısının fazla olmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Amerika’daki nüfusun yaklaşık yüzde 35’i obez kabul ediliyor. Ülkemizde de bu oran yüzde 30 civarında. Obezite, hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor.

Yeme içme düzeninin değişmesi ve atıştırma sıklığı kilo almaya sebep olacağı için dolaylı olarak kilo artışı koronavirüs enfeksiyonun sıklığını ve şiddetini artıracaktır. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli" diyor.

AMA NASIL YEMEK?

Farklı saatlerde yediğiniz yiyecekler vücudunuzu farklı etkiler. Bir akşam yemiş olduğunuz tatlı bütün vücut ritminizi bozmaz ama bunu alışkanlık haline getirirseniz bu kötü bir şey olur.

PATRONUNUZ İLE KONUŞUN

Günün hangi zamanlarında daha üretken hissettiğinizle ilgili olarak patronunuz ile konuşun. Mümkünse mesailerinizi ona göre ayarlasın. Genellikle gece geç saatlere kadar oturup sabah işe gelen insanlar verimli çalışamıyor.

ZAMANLAMAYI DÜŞÜNÜN

Eğer bir ekip yönetiyorsanız veya şirket sahibiyseniz çalışanlarınızın günün hangi zamanlarında zinde olduğunu gözleyin. Onlara vereceğiniz işleri günün bu saatine göre seçin.

YORGUN OLDUĞUNUZ AN UYUYUN

Vücut sıcaklığı, gürültü ve ışık uykuya dalmanızı güçleştirebilir. Kendinizi dinleyin ve sizi uyumaya neyin teşvik ettiğini bulun. Metabolizma üzerine çalışan Doktor Koronowski uyurken ortamın biraz soğuk olmasını eşi de sıcak olmasını istiyor, bu yüzden farklı yorganlar ile yatmaya başlamışlar. Uyku ritmi için en önemli şeylerden biri ise uykunuz geldiği an uykuya dalmak.