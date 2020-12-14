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Güneş Enerjisi Teknolojisinde Verimlilik Rekoru Kırıldı

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Bilim insanları, geliştirmiş oldukları perovskit/silikon tandem güneş bataryası ile yüzde 29,15'lik verime ulaşarak tandem güneş bataryası kategorisinde verimlilik rekoru kırdılar.
Güneş Enerjisi Teknolojisinde Verimlilik Rekoru Kırıldı

Güneş enerjisinin yaygın bir şekilde kullanımı, medeniyetimizin fosil yakıtlara olan bağlılığının kırılması için yegane çözüm olarak gösteriliyor. Bununla birlikte mevcut güneş enerji sistemlerinin çok önemli bir eksiği bulunuyor; verimlilik. Güneş enerji sistemlerinde verimliliği artırmak, aynı yüzey alanından ve aynı güneş enerjisinden daha fazla enerji elde etmemizi sağlar ki şimdi bu hedefe bir adım daha yaklaşmış durumdayız.

Günümüzde güneş ışığını enerjiye dönüştürmek için farklı farklı teknolojiler kullanılıyor ve Science dergisinde yayımlanan yeni bir makaleye göre bilim insanları, perovskit/silikon tandem güneş bataryası ile yüzde 29,15'lik verime ulaşarak tandem güneş bataryası kategorisinde verimlilik konusunda dünya rekoru kırmayı başardılar. Bu kategorideki paneller için uzun vadeli hedef, yüzde 30 verimliliğin üzerine çıkmak olduğundan yeni rekor, umut verici olarak yorumlanıyor.

Perovskit/silikon tandem güneş bataryası ile daha düşük maliyetlerle daha fazla enerji elde etmek mümkün olabilir

“Silisyum ile metal halojenür perovskiti bir araya getiren tandem güneş bataryaları, batarya hücresi verimlilik sınırını aşmak için umut verici bir seçenektir.” ifadelerini kullanan bilim insanları, perovskitin halihazırda kullanılmakta olan silikon hücrelere daha verimli bir alternatif olabileceğini belirtiyorlar.

Makaleye göre bilim insanları, uzun zamandır farklı perovskit bileşikleri üzerinde deneyler gerçekleştiriyorlar ve perovskit/silikon da bunlardan biriydi. Perovskit/silikon tandem güneş bataryası, ışık spektrumunun iki farklı noktasını yakalayarak daha fazla enerji ortaya koyabiliyor. Halihazırda kullanılan silikon, kızılötesi ışığın yakalanmasını sağlarken; perovskit de görünür ışığı yakalıyor.

Bilim insanları, yüzde 29,15 verimlilik rekorunu 1x1 cm bir panel ile gerçekleştirdiklerinden söz konusu panelin daha büyük ölçekli deneylerinin da yapılması gerekiyor. Ayrıca bilim insanları, 300 saatlik bir kullanım sonrasında deneyde kullanılan panelin verimliliğini yüzde 95 oranında korumaya devam ettiğini belirtti. 

Perovskit/silikon tandem güneş bataryasını değerli kılan bir diğer özellik ise daha fazla enerji elde edilebilecek olmasına rağmen maliyetleri büyük ölçüde artırmaması. Yine de çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, tandem güneş bataryası teknolojisinin yüzde 30’un üzerinde verimlilik sunabileceği konusunda ısrarcı olduklarından geliştirilen yeni panelin bir ticari ürüne dönüştürülmesi beklenmiyor.

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