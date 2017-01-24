 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.024
  • Altın 146,503
  • Dolar 3,7538
  • Euro 4,0342
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Güney Kıbrıs da Pandora Operasyonuna katıldı

»
Güney Kıbrıs da Pandora Operasyonuna katıldı
Uluslararası “Pandora Operasyonu”na Güney Kıbrıs’ın da katıldığı belirtildi.

Rum gazeteleri, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere 18 ülkenin katıldığı uluslararası “Pandora Operasyonu” çerçevesinde 3 bin 561 kültürel ve arkeolojik sanat eserinin ele geçirildiği ve 75 kişinin tutuklandığı haberine geniş bir şekilde yer verdiler.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta yapılan 44 arama sonucunda,  toplam bin 383 eser bulunduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında, toplam 30 bin 364 kişi aranırken, KKTC’ye yönelik ve KKTC’den olan geçiş noktalarında, herhangi bir şey bulunmaksızın  toplam 336 araçta arama yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cenevre Konferansının iki gün için planlandığı iddiası23 Ocak 2017 Pazartesi 13:54
  • Anastasiadis İngiltere Başbakanı May ile görüştü23 Ocak 2017 Pazartesi 13:53
  • “Hedeflerimizi hayata geçiremedik”23 Ocak 2017 Pazartesi 13:53
  • Kocias: “geçici kalma paktı önerdik”23 Ocak 2017 Pazartesi 13:52
  • Eide, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek23 Ocak 2017 Pazartesi 13:51
  • "Tanrı'dan iyi ve yaşayabilir bir çözüm istiyoruz"21 Ocak 2017 Cumartesi 12:25
  • Slovakya'dan Kıbrıs'ta çözüme destek21 Ocak 2017 Cumartesi 12:19
  • Rum Meclisi’nde elektronik oylama21 Ocak 2017 Cumartesi 12:18
  • "Yeni bir Kıbrıs konferansına sonuçlarla orantılı karar verilecek"21 Ocak 2017 Cumartesi 12:15
  • Rum Tarım Bakanlığı'ndan büyük gaf21 Ocak 2017 Cumartesi 12:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti