Güney Kıbrıs da Pandora Operasyonuna katıldı

Uluslararası “Pandora Operasyonu”na Güney Kıbrıs’ın da katıldığı belirtildi.

Rum gazeteleri, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere 18 ülkenin katıldığı uluslararası “Pandora Operasyonu” çerçevesinde 3 bin 561 kültürel ve arkeolojik sanat eserinin ele geçirildiği ve 75 kişinin tutuklandığı haberine geniş bir şekilde yer verdiler.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta yapılan 44 arama sonucunda, toplam bin 383 eser bulunduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında, toplam 30 bin 364 kişi aranırken, KKTC’ye yönelik ve KKTC’den olan geçiş noktalarında, herhangi bir şey bulunmaksızın toplam 336 araçta arama yapıldı.